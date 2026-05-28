¡Quiere volver al combate! Ernesto Cázares buscaría pelear en Ring Royal 2027 tras su legado en Exatlón México

A través de sus redes sociales fue como Ernesto Cázares le mandó un mensaje a Poncho de Nigris para buscar una pelea en el Ring Royal 2027, todo luego de su gran legado que lo coloca como uno de los mejores atletas de alto rendimiento en el reality deportivo de Exatlón México, programa que concluyó su novena temporada el pasado 15 de mayo de 2026.

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A través de un video que publicó El Chico Maravilla fue en donde le pidió a Poncho de Nigris darle un lugar en la segunda edición del evento de boxeo de influencers, famosos y creadores de contenido, el cual ya es un hecho y que posiblemente se de en el 2027.

“No había querido subir un video de esto, pero ahorita que mi mamá me dijo que ya se ve mejor mi técnica, me estoy preparando porque quiero estar en Ring Royale 2, y Poncho si ves esto, échame un mensaje”, declaró Ernesto Cázares.

¿Quién es Ernesto Cázares?

Ernesto Cázares es un atleta de alto rendimiento quien se coronó como campeón de Exatlón México en la primera temporada del reality deportivo. La disciplina del Golden Boy como lo apodó Antonio Rosique es el Parkour, de hecho, tienen una escuela en el estado de Querétaro y junto con su hermano Aristeo quien también fue monarca de la marca, pero en la segunda edición, enseñan este deporte; el alías con el que sus seguidores conocen a este par es como: “Los Sky Brothers”.

De hecho, tanto Aguileleón como El Chico Maravilla estuvieron en la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, el mayor de los Sky Brothers salió por un tema de lesión, mientras que el Golden Boy fue eliminado por Alexis Vargas, un novato que se convirtió en su mejor amigo, su confidente y podría decirse que su alumno; de hecho, la Pesadilla Ninja se convertiría en el campeón de la última edición de este reality deportivo luego de imponerse a Mario Mono Osuna en la final.

