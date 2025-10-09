Exatlón México | Avance 6| No todas las batallas son iguales”: Rosique anticipa una jornada que podría cambiar el rumbo de los atletas
La presión aumenta y la emoción se desborda. Solo 12 mujeres lucharán por la gloria en una batalla que podría cambiarlo todo dentro de Exatlón México.
En una de las jornadas más intensas de Exatlón México, Antonio Rosique lanzó una advertencia que encendió el ambiente: “No todas las batallas son iguales; hay unas que pueden cambiar el rumbo”. Con esas palabras, el conductor dejó claro que la próxima competencia no será una más, sino una de las más decisivas de la temporada.
