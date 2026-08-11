Cristian Castro se gradúa a los 51 años y revela el especial regalo que Verónica Castro le hizo

Con el humor que lo caracteriza, Cristian Castro habló del gran momento que está atravesando a nivel personal gracias a su graduación, pues piensa que ya era momento de superarse y a los 51 años terminó la preparatoria. Y una de las más emocionadas sería Verónica Castro, su mamá, que le dio como regalo ser su madrina y hasta le está planeando una cena en su casa para festejar este logro.