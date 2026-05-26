"¡Eres un hipócrita!”, Luis explota contra Ricardo en MasterChef 24/7 por sentirse traicionado y no ganar el Pin del Chef
Luis arremete contra sus ‘aliados’ por el Pin del Chef, una fuerte discusión y un nuevo regaño. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de mayo 2026.
Una nueva llamada de atención a los participantes por falta de higiene y mala conducta, Luis confiesa sentirse traicionado porque no votaron por él para ganar el Pin del Chef y la discusión de Carmen y Michelle contra Lula y Claudia. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 26 de junio 2026.