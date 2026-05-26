Así reaccionó Zuria Vega a los cuestionamientos por los supuestos ‘desaires’ de Madonna

Zuria Vega no ocultó su incomodidad al ser cuestionada sobre el momento en que su pareja, Alberto Guerra, la presentó con Madonna en la semana de la moda de Milán. ¿La reina del pop desairó a la actriz mexicana? Checa lo que respondió Zuria Vega, quien también reveló si le gustaría participar en una obra con Alberto Guerra.