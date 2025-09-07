Exatlón CUP | Avance |El Equipo Blancos contra el Equipo Negro se medirán para lograr él acenso y obtener un lugar en Exatlón

Son 24 aspirantes, pero solo 12 tendrán el privilegio de competir bajo la mirada de La Máxima Autoridad en el próximo circuito de Exatlón. Blancos contra Negros se medirán en una batalla decisiva para definir quién logrará el ascenso y podrá enfrentarse a uno de los circuitos más intensos y llenos de adrenalina de la temporada.