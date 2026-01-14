Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique lanza la advertencia: El premio más grande de la temporada llega a Exatlón
La competencia sube de nivel cuando Rosique revela uno de los premios más impactantes de la temporada, una recompensa que llevará al equipo ganador fuera de los límites de Exatlón México.
Rosique advirtió que el premio colosal será uno de los más grandes que ha llegado a Exatlón México, ya que el equipo que alcance los ocho puntos podrá salir de los límites del reality, viajar para vivir una noche especial con ambiente, convivencia y béisbol profesional dominicano en el estadio para presenciar el duelo entre dos grandes del béisbol.