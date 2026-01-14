Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique lanza la advertencia: El premio más grande de la temporada llega a Exatlón

Rosique advirtió que el premio colosal será uno de los más grandes que ha llegado a Exatlón México, ya que el equipo que alcance los ocho puntos podrá salir de los límites del reality, viajar para vivir una noche especial con ambiente, convivencia y béisbol profesional dominicano en el estadio para presenciar el duelo entre dos grandes del béisbol.

