Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique frena a Ernesto y Humberto por lesión y la contienda cambia por completo

La tensión en Exatlón México se disparó previo a La Batalla Colosal, cuando Antonio Rosique recibió a las escuadras con un poderoso mensaje sobre atreverse a avanzar, pero el ambiente cambió drásticamente al confirmar que Ernesto no podrá competir debido a que no se encuentra en condiciones físicas, mientras que del otro lado también sentenció que Humberto tampoco está apto para participar esta noche.

