Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Día crítico: Rosique advierte y la terrible lesión de Mati sacude la competencia

Una advertencia lo cambia todo y una lesión inesperada paraliza a atletas y seguidores.

Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

La Batalla por la Supervivencia se vivió con máxima tensión luego de que Rosique advirtiera que, si El Equipo Rojo gana, la serie se amplía, pero si los Azules se imponen todo quedará definido, sin embargo, el duelo dio un giro dramático cuando Mati sufrió una fuerte lesión, tuvo que abandonar el circuito en camilla y permanecerá fuera de competencia por tiempo indefinido, un momento que impactó a ambos equipos y marcó el rumbo del programa.

