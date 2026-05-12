Mati Álvarez va por todo: Así celebró su pase a la final de Exatlón México

Mati Álvarez se convirtió en la primera finalista de la novena temporada de Exatlón México y confesó todo lo que sacrificó durante 33 semanas de competencia. La atleta aseguró que extrañó a su familia, amigos y mascotas, pero destacó que el apoyo de sus compañeros la ayudó a mantenerse fuerte. Además, prometió defender su título hasta conseguir nuevamente el trofeo.