Mati Álvarez va por todo: Así celebró su pase a la final de Exatlón México
La campeona Roja aseguró que luchará hasta el final por el trofeo de la novena temporada de Exatlón México.
Mati Álvarez se convirtió en la primera finalista de la novena temporada de Exatlón México y confesó todo lo que sacrificó durante 33 semanas de competencia. La atleta aseguró que extrañó a su familia, amigos y mascotas, pero destacó que el apoyo de sus compañeros la ayudó a mantenerse fuerte. Además, prometió defender su título hasta conseguir nuevamente el trofeo.