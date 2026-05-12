“Quiero darle una casa a mi mamá”: El emotivo mensaje de Alexis Vargas tras la Gran Final de Exatlón México

Alexis Vargas celebró emocionado su llegada a la recta final de Exatlón México y compartió el sacrificio que hizo para mantenerse en competencia. El atleta aseguró que uno de sus mayores sueños es darle una casa a su mamá y confesó que ganar el reality representaría un enorme crecimiento personal, emocional y profesional tras meses de encierro y exigencia física.