“Quiero darle una casa a mi mamá”: El emotivo mensaje de Alexis Vargas tras la Gran Final de Exatlón México
Alexis, del Equipo Azul confesó el sueño que quiere cumplir si gana la Gran Final de la novena temporada de Exatlón México.
Alexis Vargas celebró emocionado su llegada a la recta final de Exatlón México y compartió el sacrificio que hizo para mantenerse en competencia. El atleta aseguró que uno de sus mayores sueños es darle una casa a su mamá y confesó que ganar el reality representaría un enorme crecimiento personal, emocional y profesional tras meses de encierro y exigencia física.