Evelyn Guijarro revela los sacrificios que hizo para llegar a la final de Exatlón México

Evelyn Guijarro compartió la emoción que siente tras convertirse en finalista de la novena temporada de Exatlón México. La atleta confesó que llegar hasta esta etapa implicó sacrificar tiempo con su familia, soportar momentos complicados y mantenerse fuerte mentalmente. Además, aseguró que ganar significaría recompensar todo su esfuerzo y agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores.