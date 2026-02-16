inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¡Semana 21 explota! Solo 8 puntos separan a Rojos y Azules del óptimo descanso

La semana 21 inicia con máxima presión en Exatlón México: Solo 8 puntos separan a los equipos de ganar la ventaja de la Villa 360.

Exatlón México

La semana 21 de Exatlón México comenzó con una batalla cerrada rumbo a La Villa 360, donde solo 8 puntos separan a las escuadras de quedarse con la ventaja. Los Azules salieron decididos a atacar desde el arranque, mientras los Rojos tienen claro que no pueden ceder terreno si quieren mantenerse fuertes.

Exatlón México Exatlón 2026

