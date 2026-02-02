Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Explota la tensión: La Batalla por La Villa 360 enciende la semana 19
La Villa 360 vuelve a estar en juego y la tensión estalla incluso antes del primer punto dentro de la semana 19 en EXatlón México
La Batalla por la Villa 360 desata máxima tensión en Exatlón México, con los Azules defendiendo su territorio y los Rojos buscando recuperarlo, en una contienda que comienza cargada de presión, roces y una rivalidad que se siente desde antes del primer punto.