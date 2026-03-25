Heliud Pulido, Black Panther, sufre un accidente fuera del circuito (te explico qué le pasó)

Recientemente, el atleta Heliud Pulido, conocido dentro de Exatlón México por “Black Panther”, generó preocupación entre sus seguidores después de revelar que sufrió una caída durante la boda de los exparticipantes Casandra Ascencio y Christian Anguiano.

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De acuerdo con lo revelado por el atleta, el incidente ocurrió fuera de los circuitos de Exatlón México y durante un momento que tendría que ser solo celebración.

¿Qué le pasó a Heliud Pulido?

De acuerdo con lo que se ha revelado, Heliud habría sufrido una caída mientras participaba en la celebración del enlace matrimonial y, a pesar de mostrar heridas visuales, todo parece indicar que la situación no pasó a mayores.

Desde su perfil personal, el atleta reconocido por su fuerza física y disciplina generó diversas reacciones que van desde la risa hasta la preocupación.

Reencuentro de atletas de Exatlón México

La reciente boda entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano no solo fue un gran momento de alegría, sino también de reencuentro entre atletas de las distintas temporadas de Exatlón México. Entre algunos de los invitados estuvieron Ernesto Cázares, Keno Martell, Heliud Pulido, Sofía Arroyo, Jorge Olivera, Aristeo Cázares y David Juárez.

Fans reaccionan en redes sociales

Tras el incidente, los seguidores del reality deportivo más demandante de México expresaron su alegría por la unión de los atletas y apoyo a Heliud Pulido, por su cómico incidente.