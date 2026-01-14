Exatlón México | Del rezo a la alarma médica: el inesperado incidente que marcó la carrera de Benyamin
En un arranque cargado de emoción, Benyamin inició su carrera por la medalla tras encomendarse a Dios, sin embargo, el momento se vio interrumpido cuando fue atacado por una abeja, situación que lo sacó completamente de concentración y obligó a la producción a brindarle atención médica, generando tensión e incertidumbre sobre su desempeño en la prueba.