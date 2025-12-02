¿Amor y Edna a punto de pelearse? El tenso momento que casi termina en golpes dentro del reality

Durante una de las más recientes transmisiones de Al Otro Lado de los Realities, Amor sorprendió a todos al hablar sin filtros de un momento que marcó a la Familia de Exatlón México, al contar de un fuerte altercado que vivió con Edna. La atleta reveló que, aunque hoy en día son amigas y lo platica con risa, en esa ocasión advierte que la tensión se puso tan tensa que incluso llegó a pensar en que llegaron a los golpes.

Amor contó que la situación sucedió durante un encuentro, a lo que Edna hizo un comentario que molestó a la atleta y le provocó acercarse con una actitud retadora y le soltó directamente: “¿Qué dijiste, qué?”. Lo que provocó que se creará un ambiente cargado que dejó a todos los presentes paralizados.

Un momento que escaló rápido: “La tuvo que detener todo su equipo”

Amor, detallo dentro de la entrevista que, al ver la reacción de Edna, está le preguntó si le pegaría, pues, su equipo la estaba deteniendo, a lo que ella se mantuvo al margen para evitar que la situación llegara a mayores.

Es importante señalar que muchas veces en televisión no llegamos a ver situaciones que pasan dentro de la competencia, y que pueden marcar una ruptura definitiva entre algunos de los atletas.

De la tensión a la amistad: el giro inesperado

No obstante, lo que ha sorprendido a más de uno, es que Amor, confesó que después de ese tenso incidente, terminaron estando en el mismo equipo, donde tuvieron que convivir rutinariamente, limando las asperezas e incluso generando una bonita amistad. Hoy en día, Amor afirma que se llevan muy bien y que la tensión inicial se convirtió en una anécdota que recuerdan entre bromas.

¿Y Edna es bruja? Amor, responde

Para finalizar, dentro de esa serie de preguntas, se le preguntó a Amor si sabe algo sobre que “Edna es bruja”: “¿Crees que Edna sí es bruja?”. Amor se rio de la pregunta y aseguró que, aunque ese rumor siempre circula, si ella lo dijo abiertamente, pues ya está dicho. Cabe mencionar que dentro de la novena temporada, en algunas ocasiones Edna se ha dado a la tarea de hacer “magia" pensada para que EL Equipo Rojo pueda salir victorioso, aspecto que ha generado varias dudas entre los atletas e incluso entre los fans.

