“México volvió a creer”: Rosique resume el 2025 como un año histórico para el deporte nacional

Recientemente, Antonio Rosique destacó que el año 2025 quedará marcado como un año de grandes hazañas para el deporte nacional. La Máxima Autoridad de Exatlón México destacó que fue el año que ha quedado atrás, un periodo en el que México volvió a sentirse competitivo, capaz de ganar, de pelear y de llegar lejos dentro del escenario internacional.

Osmar Olvera y el dominio en los clavados

Rosique reconoció a Osmar Olvera, quien se colocó como campeón mundial de clavados, dejando en claro que México sigue siendo una potencia mundial dentro de esta disciplina.

Talento sobre ruedas y en el atletismo

Del mismo modo, Rosique reconoció a Yareli Acevedo, campeona de ciclismo de pista, disciplina que exige precisión, resistencia y una preparación constante. El rostro de Exatlón México también reconoció a Uziel Muñoz, que fue destacado tras conseguir la medalla de plata en lanzamiento de bala, mientras que Alegna González volvió a colocar a México en el podio internacional al consagrarse con la medalla de plata en caminata.

Dentro del ciclismo de ruta, Isaac del Toro se convirtió en subcampeón del Giro de Italia, uno de los eventos más exigentes del calendario internacional. Rosique reconoció que los atletas mexicanos cada vez tienen mayor nivel competitivo en diferentes disciplinas.

Grandes Ligas, golf y futbol mexicano

Rosique mencionó que en 2025, también dejó huella en el golf con el nombre de Carlos Ortiz, firmó una actuación importante al terminar cuarto en el US Open. Dentro de las Grandes Ligas, Alex Kirk se proclamó campeón de la Serie Americana, mientras que Andrés Muñoz se consolidó como uno de los mejores al ubicarse como tercero en salvamento. En el deporte nacional, Toluca logró el doblete dentro de La Liga MX, cerrando el año con una gran victoria en el fútbol mexicano.

Un mensaje de confianza y futuro

Rosique reconoció los logros de los deportistas mexicanos, quienes demostraron que los mexicanos han crecido y tienen todas las posibilidades de competir, ganar y aspirar a lo más alto.