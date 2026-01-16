Exatlón México | “Exageraron”: Chicken lanza fuerte crítica a los azules y Diana responde tras el conflicto con Katia

En las últimas horas, la controversia generada en Exatlón México por una situación cotidiana sigue dando de qué hablar, pues ahora Chicken y Diana compartieron sus posturas sobre el momento que involucra a Katia, Ernesto y al Equipo Azul, dejando en claro que el conflicto no fue tanto por el hecho en sí, sino por la manera en que se manejó.

Diana aclara el malentendido con Katia y El Equipo Azul

Diana comenzó explicando que, en un inicio, ella misma entendió la molestia generada y dejó en claro que, de haber estado en la situación, hubiera sido similar a la de Ernesto: “Si me hubiera tocado a mí, le habría dicho que no hay problema, que ella ponía el agua de un garrafón”, señaló, dejando claro que para ella el tema pudo resolverse de forma más tranquila, pues para ella el tema pudo resolverse de forma más tranquila.

Dentro de su explicación, Diana argumentó que es mejor usar el agua de un garrafón y cuidarse siempre que se pueda. No obstante, insistió en que lo que realmente generó la molestia fue la actitud, pues de manera contundente señaló que Katia respondió de manera muy agresiva a Ernesto , quien, en su opinión, no se encontraba buscando pelea.

Chicken critica la reacción del equipo azul

Por otro lado, Chiken no se quedó callado y lanzó una crítica directa a la opinión de Diana y a todo el Equipo Azul, asegurando que la reacción del equipo fue exagerada, comparando la situación con algo común de la vida cotidiana, “como si no se comieran tacos en la calle”, comentó.

Chicken también dejó en claro que no todos los atletas viven siempre en condiciones ideales, cuestionando a Diana directamente sobre su trayectoria deportiva: “Tú has estado en esas situaciones; a poco en la CONADE te daban los mejores desayunos”. Cuestiono.

Diana insiste: El problema fue la forma, no el hecho

Tras los comentarios declarados por Chiken, Diana aceptó que no siempre se puede cuidar: “Se come lo que se tenga“, declaró. No obstante, la deportista y comentarista dejó en claro su postura, insistiendo en que el verdadero problema no fue el agua ni la comida, sino la manera en que se abordó la situación. Aseguró que el conflicto pudo resolverse con calma y diálogo, y reiteró que Katia respondió de mala manera a Ernesto, quien no mostró una actitud confrontativa, abriendo la polémica sobre lo ocurrido.