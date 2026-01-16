¿Quién gana la supervivencia hoy en Exatlón México? La señal que podría definir el rumbo de la novena temporada

Exatlón México, la competencia más exigente de la televisión nacional, vuelve a poner a prueba los equipos que se enfrentarán por su supervivencia dentro de la novena temporada. La jornada de esta noche 16 de enero del 2026 no solo definirá quién se pondrá en riesgo, sino también marcará las emociones que dominarán la siguiente semana.

Ahora lee: Exatlón México: Batalla por La Villa 360: Programa del 15 de enero del 2026

Los atletas tienen dos oportunidades de colocar a uno de sus rivales en riesgo de eliminación, y a pesar de que los fanáticos del programa y el rendimiento de la semana podrían señalar a un favorito, lo cierto es que nada está escrito y será solo la resistencia física y mental de los atletas lo que defina su continuidad dentro de la novena temporada.

El Equipo Azul que llega con ventaja a la supervivencia

Si tomamos en cuenta que, en los últimos rendimientos de la semana, las especulaciones podrían apuntar a que es la escuadra Azul la que podría evitar ponerse en riesgo esta noche, gracias a la sólida racha de puntos obtenidos.

Para los fans, otro aspecto que coloca al Equipo Azul como uno de los favoritos de esta noche es el crecimiento de sus atletas, pues personajes como José llegaron a la escuadra para transformar la dinámica del grupo y ganarse un sólido lugar en el equipo.

El atleta que podría definir el resultado del Equipo Rojo

Si vamos más allá del rendimiento general del Equipo Rojo, es importante señalar las recientes palabras de Jazmín y Mati, quienes dejaron en claro que la escuadra atraviesa por un gran círculo vicioso de malestar general, pero la fuerte energía que transmite Humberto podría hacer que el equipo despierte. No obstante, Mati señaló que en los últimos días el atleta no ha mostrado su mejor rostro.

¿Habrá sorpresa en Exatlón México hoy?

A pesar de que los números, al menos en papel, favorecen al Equipo Azul, la novena temporada se ha caracterizado por demostrar que nada está dicho, por lo que, si quieres saber qué equipo evitará poner en riesgo a sus atletas esta noche del 16 de enero del 2026, tienes una cita por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.