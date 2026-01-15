Exatlón México | Salir de los límites cambia todo: Así recargó energía el Equipo Azul tras la Batalla Colosal

La emoción se desbordó en la escuadra azul luego de conquistar La Batalla Colosal, una victoria que les permitió salir de los límites de la competencia y vivir una experiencia única que sirvió para recargar energía física y mental, un factor indispensable para encarar lo que resta de Exatlón México en una etapa donde cada duelo pesa más que nunca.