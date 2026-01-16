Mati vs Evelyn | Así se definió el punto clave del Duelo de los Enigmas en Exatlón México

Sin duda, la noche del Duelo de los Enigmas dejó uno de los momentos más hablados de la novena temporada. Con la llegada reciente de un nuevo refuerzo al Equipo Rojo y la presión acumulada de las últimas semanas, Mati y Evelyn se enfrentaron en un circuito que no solo terminó siendo decisivo para la contienda, sino que también marcó la rivalidad cerrada entre las atletas.

Desde que comenzó el circuito, Mati mostró una ligera ventaja; su paso por el recorrido fue constante, demostrando por qué es considerada una de las competidoras más fuertes de la novena temporada. Cada punto de la contienda mantuvo a los fans de ambas escuadras al borde del asiento sin tener claro cuál de las dos daría el punto final.

Un duelo cerrado desde el inicio entre Mati y Evelyn

A pesar de que Mati llegó dominando en los tiros, Evelyn no perdió la concentración en ningún momento; manteniendo la calma, ajustó su estrategia y, conforme los platos se rompían, demostró una vez más que dentro de una competencia como lo es Exatlón México, el máximo esfuerzo se da hasta el último segundo.

La precisión que cambió el resultado

A pesar de que todo parecía indicar una victoria del lado del Equipo Rojo, fueron los tiros de Evelyn los que lograron imponerse, demostrando un gran control de técnica y ejecutando tiros certeros, sellando el tiro final y dándole la vuelta a la contienda en el último segundo.

Tras el momento, los vitoreos del Equipo Azul no se hicieron esperar, demostrando la tensión que se vivía por lo cerrado del duelo. No obstante, del lado del Equipo Rojo, la derrota se recibió con frustración y para algunos resignación, pues lo cerrado de la contienda solo fue el testigo de que ambas competidoras lucharon hasta el final.

Un punto que pesa en la recta media de la temporada

Sin duda, este enfrentamiento llega en un momento clave, justo cuando Rosique advirtió que la novena temporada se acerca a su punto medio, donde las tensiones son cada vez más evidentes, la fatiga mental y física tiene mayor peso y cada punto ya comienza a ser una sentencia de permanencia.