Ni perdón ni olvido: Leo rompe el silencio y aviva su rivalidad con Mono en Exatlón México

No cabe duda de que la novena temporada de Exatlón México continúa elevando la intensidad y las rivalidades. Una de las más comentadas la protagonizada entre Leo del Equipo Azul y Mono Osuna del Equipo Rojo, dos atletas con una historia que no solo queda en lo deportivo y con cuentas pendientes que prometen una lucha sin cuartel hasta el último momento.

La rivalidad de los atletas ya lleva varias semanas; el ambiente entre ambos se ha ido cargando de tensión, especialmente luego de ciertos enfrentamientos clave donde cada punto significa una declaración de guerra.

Leo rompe el silencio y lanza advertencia

En las últimas horas, Leo fue claro al hablar sobre su relación con Mono, donde reconoció que su estatus como campeón actual no tiene tanta relevancia en esta temporada donde llegan nuevos atletas y como él con hambre de ganar.

Leo reconoció que esta novena temporada de Exatlón México no solo trae nuevos personajes, sino también una mejor versión comprometida de sí mismo, advirtiendo que la estancia de Mono en La Barraca Metálica le está afectando a su rendimiento y que esa situación él y su equipo están sabiendo aprovechar.

El punto que encendió el conflicto

Es importante señalar que la rivalidad no surgió de la nada, pues uno de los momentos que marcó este enfrentamiento fue cuando Mono arrebató un punto decisivo en una competencia pasada, una acción que, según Leo, no ha podido olvidar y, a pesar de que reconoció el talento de Mono, Leo dejó en claro que ese episodio sigue presente.

Exatlón México entra en su etapa más crítica

Conforme los días pasan, la novena temporada se acerca a su punto más crítico y es evidente que las presiones aumentan y los errores cada vez se pagan más caro.