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Exatlón México | Duelo de Eliminación |¡Evelyn a la final! Paulette y Sniper dieron una semifinal de infarto

Un duelo intenso definió a la última finalista de Exatlón México.

Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro protagonizaron una segunda semifinal femenil llena de tensión, donde cada vida y cada punto hicieron la diferencia. Paulette arrancó fuerte y metió presión desde el inicio, pero Evelyn respondió en los momentos clave y terminó asegurando su lugar en la gran final de Exatlón México. Ambas atletas ofrecieron un cierre espectacular en uno de los duelos más emocionantes de la temporada.

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