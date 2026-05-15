Exatlón México | Duelo de Eliminación |¡Evelyn a la final! Paulette y Sniper dieron una semifinal de infarto

Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro protagonizaron una segunda semifinal femenil llena de tensión, donde cada vida y cada punto hicieron la diferencia. Paulette arrancó fuerte y metió presión desde el inicio, pero Evelyn respondió en los momentos clave y terminó asegurando su lugar en la gran final de Exatlón México. Ambas atletas ofrecieron un cierre espectacular en uno de los duelos más emocionantes de la temporada.