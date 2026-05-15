Exatlón México | Programa completo | ¡Noche decisiva! Eliminaciones y finalistas sacuden Exatlón México

El programa de hoy de Exatlón México estuvo lleno de tensión con dos enfrentamientos que definieron a los últimos finalistas. En la rama varonil, Adrián Leo y Alexis Barraza pelearon por el último boleto disponible en un duelo cargado de presión. En la femenil, Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro ofrecieron una semifinal intensa donde Evelyn logró quedarse con el pase a la final. Además, entre los mejores momentos destacaron la reflexión de Leo tras su enojo con el equipo y la tensión vivida en la Villa 360 antes de los duelos decisivos.