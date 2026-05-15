Exatlón México | Duelo de Eliminación | ¡Último boleto! Leo y Alexis se juegan todo por la final

Antonio Rosique recibió a Adrián Leo y Alexis Barraza con una frase que resume la tensión del momento: “Hay días en que el único plan es resistir”. Ambos atletas llegan al Duelo de Eliminación sabiendo que es su última oportunidad para conseguir el último boleto a la final de Exatlón México. La presión está al máximo y solo uno logrará mantenerse en la pelea por el título.

