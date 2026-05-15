Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Último pase femenil! Paulette y Evelyn pelean por la final
Solo queda un lugar y la tensión ya se siente desde la Villa 360.
Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro llegaron al momento decisivo: disputar el único lugar restante en la final de Exatlón México. Antes del enfrentamiento, el ambiente en la Villa 360 dejó ver la tensión, la expectativa y todo lo que está en juego para ambas atletas. La competencia entra en su punto más intenso y solo una logrará avanzar.