La emotiva despedida de Katia, la eliminada antes de la gran final de Exatlón México

Katia, la eliminada de la semana final de Exatlón México compartió un emotivo mensaje de despedida, asegurando que la experiencia la ayudó a sacar lo mejor de sí misma. Confesó que las eliminatorias fueron sus momentos más difíciles y destacó que su mayor fortaleza siempre fue el tiro. Además, aseguró que extrañará a Leo y expresó su confianza en que él podría convertirse en el gran ganador de la temporada.