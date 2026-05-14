“Era ganar o morir”: Adrián Leo revela su momento más difícil tras ser eliminado de la novena temporada de Exatlón México

Adrián Leo compartió un emotivo mensaje tras despedirse de la novena temporada de Exatlón México. El atleta aseguró sentirse satisfecho por haberlo dado todo y confesó que sus duelos contra Koke y Alexis fueron los momentos más difíciles de la competencia. Además, agradeció el apoyo de los fans y aseguró que, si recibe otra oportunidad, regresará para buscar el campeonato.