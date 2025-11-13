inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | ¿Infidelidad en Exatlón México? Diana y Chicken desatan el caos con nuevas revelaciones

El programa El Otro Lado de los Realities regresa más picante que nunca con confesiones, teorías y momentos que pondrán a todos los fans de Exatlón México a comentar sin parar.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

