Última Hora: Dan de alta a José Ángel Bichir: “Es como despertar de un sueño y no entender qué pasó"

Esta tarde el actor José Ángel Bichir fue dado de alta tras encontrarse internado luego de sufrir una caída de un edifico, a su salida señaló que lo que ocurrió fue un episodio desagradable tanto para él como para su familia. Asimismo, aseguro que no entiende qué está pasando ya que es como despertar de un sueño y no entender que pasó.