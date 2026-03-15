Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Rojos celebran que el Duelo de Eliminación será totalmente Azul

Los Rojos pudieron ganar las tres Batallas por la Supervivencia y con ello ya colocaron a 3 rivales Azules en el Duelo de Eliminación de hoy domingo 15 de marzo de 2026, donde veremos quién es el eliminado de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México.

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