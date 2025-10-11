El Otro Lado de Los Realities | ¡La broma que desató el caos! Mosura y Diana revelan lo que nadie vio en Exatlón México
Risas, secretos y confesiones inesperadas Mosura, Diana y Donovan cuentan TODO sobre lo que no se vio en Exatlón México. ¡No te lo pierdas en El Otro Lado de los Realities!
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
