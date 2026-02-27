El Otro Lado de Los Realities | Polémica por experimento rojo y tensión entre Benyamin y Koke
El experimento social del equipo rojo y las declaraciones entre Benyamin y Koke fueron analizadas en El Otro Lado de los Realities, donde no faltaron posturas divididas y reacciones intensas.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!