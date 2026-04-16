“No tenía tiempo de ensayar”, Aylín Mujica se desahoga tras el debut de Marjorie de Sousa en Perfume de Gardenia

¿Le quitaron su lugar? Aylín Mujica confiesa que el productor de Perfume de Gardenia prefirió a Marjorie de Sousa para el personaje estelar de la puesta en escena. Sin embargo, Aylín asegura que la decisión no le afectó, pues ‘no tenía tiempo de ensayar’. Aquí los detalles.