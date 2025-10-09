inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | Jessica, Magaña y André lo cuentan todo entre secretos, bromas y rivalidades al descubierto

Entre risas, revelaciones y momentos que dejaron a todos boquiabiertos, Jessica, Magaña y André regresaron al set para contar TODO lo que vivieron en Exatlón México.

Hugo Pantoja
Exatlón México
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México
Exatlón México 2026
