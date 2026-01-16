Evelyn rompe el silencio tras ganar su medalla femenil en Exatlón México: “Estoy enamorada de la vida”

Evelyn volvió a brillar dentro de la novena temporada de ExatlónMéxico, al conquistar su segunda medalla, y tras llevarse la noche, no dudó en compartir con sus seguidores su emoción, sinceridad y hasta un poco de polémica que rápidamente ha puesto de nuevo los focos sobre su actuar dentro del Equipo Azul.

“Familia azul, ¿Cómo están? Otra vez aquí”, comenzó diciendo Evelyn, visiblemente emocionada. La atleta reconoció rápidamente que, a pesar de que pasó algo de tiempo, hoy representa con una medalla más, y aseguró que el camino apenas va a la mitad, recordando las palabras de Antonio Rosique, quien aseguró que aún queda mucho Exatlón México por delante.

Evelyn habla de su segunda medalla y lo que representa

Para Evelyn, esta medalla no solo simboliza un triunfo deportivo, sino también un despertar personal y como atleta de alto rendimiento, pues la competidora reconoció que en los últimos días ha sentido una conexión distinta en la novena temporada. “Falta mucho”, insistió, dejando claro que no se conforma y que su objetivo es seguir sumando preseas para El Equipo Azul.

El festejo, el chisme y la frase que encendió las redes

Frente a cámara, Evelyn se pronunció sobre las polémicas relacionadas con los festejos y rivalidades que existen entre los equipos, y advirtió que, a pesar de que los conflictos han escalado, la competencia es como dice su compañero Leo: “El que gana, goza”. Evelyn no dudó en diferenciar que, si bien entre los hombres existen careos y peleas, del lado de las mujeres no es así.

Evelyn revela el significado de su nuevo saludo

Al ser cuestionada por su nuevo festejo, la atleta encendió las alertas, pues aclaró que no se trata de una “M” como se le cuestionó, y explicó entre risas nerviosas que aunque no diría aún qué significa, sí dejó en claro que se trata de un gesto lleno de inspiración, relacionado con sentirse enamorada de la vida, de la competencia y de todo lo que vive dentro de Exatlón México. Esta respuesta dejó a los seguidores con más dudas, pues algunos ya especulan que se está formando otra pareja dentro de la novena temporada.