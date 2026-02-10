Mono Osuna hace honor a su apodo y desata carcajadas con su momento más divertido en Exatlón México

Recientemente, Mono Osuna volvió a convertirse en tendencia entre los fans de Exatlón México, luego de que el pilar del equipo rojo protagonizara un momento inesperado haciéndole honor a su sobrenombre, actuando como un mono frente a sus compañeros, provocando carcajadas y regalando un respiro emocional a su escuadra.

El divertido instante fue compartido en Instagram con el mensaje: “El Mono sabe perfectamente cómo divertirse en Exatlón México y hasta honor a su apodo le hace”. Dejando en claro que, a pesar de que la novena temporada se ha caracterizado por la presión física y mental, también tiene espacios para momentos espontáneos que humanizan a los atletas.

¿Qué hizo Mono Osuna en Exatlón México?

Durante el divertido momento, se puede observar a Mono Osuna comportándose como un "mono real", haciendo gestos y movimientos exagerados, provocando risas entre sus compañeros. La escena se convirtió en un momento único que contrastó con el estrés habitual que se vive en la competencia, especialmente en una etapa donde la eliminación está cada vez más cerca.

El momento más relajado de la temporada

Para los fans, este momento se ganó un lugar especial, pues consideran que este tipo de actos funcionan como un desahogo emocional dentro de una temporada marcada por la tensión y la rivalidad.

¿Por qué Mono Osuna es uno de los más queridos?

Dentro de Exatlón México, la resistencia y la fuerza son fundamentales, pero no son lo único, pues la actitud también compite. Con este tipo de actos, Mono demuestra una vez más la importancia de la convivencia para el fortalecimiento de su equipo y por qué es uno de los atletas más queridos por los fans del reality deportivo más demandante de México.