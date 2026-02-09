Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¡Nadie quiere volver a La Barraca Metálica! Rojos y Azules se juegan todo en la semana 20

La tensión sube al máximo en Exatlón México luego de que Antonio Rosique anunciara que La Batalla por La Villa 360 es uno de los duelos más peleados por todos los atletas. Rojos defienden y Azules atacan con todo para evitar un día más en La Barraca Metálica. La comodidad se vuelve clave, pero también el golpe psicológico de obligar al rival a vivir bajo presión, convirtiendo este enfrentamiento en una auténtica guerra.

