Exatlón México | Programa Completo | Lesión, regreso inesperado y guerra total por La Villa 360
La semana 20 inicia explosiva: Regresos, lesiones, tensión interna y una batalla brutal por La Villa 360 que podría cambiarlo todo dentro de Exatlón México.
La semana 20 de Exatlón México arrancó con máxima tensión luego de que los Rojos llegaran golpeados emocionalmente tras una salida, mientras los Azules se mostraron más unidos y listos para atacar; Antonio Rosique confirmó que las mujeres lucharán por su continuidad, anunció el regreso de Ernesto tras lesión y reveló que Evelyn no competirá por un golpe en La Barraca Metálica.