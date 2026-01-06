Fue medallista militar, sufrió FUERTES amenazas, es leyenda de Exatlón México y ahora sus piernas quedaron así tras una operación

En esta ocasión te contaremos la historia de una mujer que medallista militar, pero recibió fuertes amenazas por parte de un grupo delictivo, también es leyenda de Exatlón México , pero ahora sus piernas quedaron así tras una operación, hablamos de la esposa de un campeón del mundo, tiene dos hijos y su marido también es uno de los favoritos del reality show comandado por Antonio Rosique.

¿Quién es la medallista militar que sufrió amenazas por parte de un grupo delictivo?

La leyenda de Exatlón México que fue medallista militar, pero que sufrió fuertes amenazas por parte de un grupo delictivo, es Zudikey Rodríguez. La Gacela es una referente de la marca, y a lo largo de su vida ha tenido vivencias que la han llevado hasta donde está ahora.

Zudikey intentó ingresar en el ámbito de la política en dos ocasiones, sin embargo, de acuerdo con la leyenda de Exatlón México , habría recibido un presunto mensaje donde le exigían que abandonara la contienda, y lo hizo para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.

¿Zudikey Rodríguez fue medallista militar?

En las playas de Exatlón México es conocida como la Gacela, y esto no es para menos, ya que la medallista pudo obtener una gran marca en el 2007 cuando registró 23.18 segundos en los 200 metros en una competencia en Puebla. Estos números la colocaron como una de las velocistas más destacadas del país, a la postre, puso todo su enfoque en los 400 metros, donde también logró varios éxitos.

Para 2007 integró el grupo de mexicanos que ganaron la medalla de plata en la pugna 4x400, un resultado que la proyectó al escenario mundial; en este mismo año pudo participar en los Campeonatos Mundiales de Atletismo, donde quedó en la octava posición. En los Juegos Olímpicos de Beijing pudo representar a México y quedó en el sexto sitio de su heat.

En el 2010, su carrera dio un giro importante cuando incursionó en los 400 metros con vallas, y en su debut hizo un tiempo de 56.10 segundos, con ello superó la marca anterior de Mayra González, y en este mismo año, se coronó campeona en los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo.

En su historial, también cuenta con algunas competencias como: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe; pero, su última participación se dio en la edición del 2018 en Barranquilla, donde se hizo con la presea de plata en los 400 metros con vallas.

Así fue su paso de Zudikey Rodríguez en Exatlón México

La Gacela ingresó al reality show en la segunda temporada en el equipo rojo, pero tuvo que abandonar el programa debido a una lesión en su tobillo. También estuvo en la cuarta y quinta campaña; en esta última llegó a la final, pero la perdió ante Marysol Cortes. Ahora es madre de una niña y un niño, producto de su amor que tuvo con Pato Araujo, el campeón del mundo con la Selección Mexicana sub-15 y también monarca del programa conducido por Antonio Rosique; Capitán Coraje cuenta con 2 campeonatos.

¿Qué le pasó a Zudikey Rodríguez?

Durante el primer fin de semana del 2026, la leyenda Escarlata reveló que se tenía que someter a una operación en sus piernas, esto debido a temas de salud y compartió en su cuenta oficial de Instagram, todo lo que pasó. Afortunadamente ya está en casa y al cuidado de Pato, hijos y familia.