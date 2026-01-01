Ingresó como la NOVATA más prometedora de Exatlón México, pero dos graves lesiones la hicieron retirarse del reality show

En esta ocasión te diremos quién es la novata que ingresó como la más prometedora para ganar una temporada de Exatlón México , pero dos graves lesiones la hicieron retirarse del reality show. Esta leyenda tuvo dos participaciones en la marca, la primera vez se rompió la pierna y después sufrió un terrible accidente en uno de sus codos.

¿Quién es la NOVATA que llegó como promesa para Exatlón México, pero dos graves lesiones la hicieron renunciar al reality show?

La atleta que llegó como novata a Exatlón México , fue Lizli Patiño. La jugadora de Waterpolo era una de las revelaciones de la marca, de hecho contaba con uno de los mejores brazos en la sexta temporada del reality show; pero, la suerte le tenía una no grata sorpresa, el 3 de noviembre de 2022 durante el Duelo por la Villa 360, la participante Azul se fracturó el pie derecho luego de que este se le atorara en una de las barras donde se tenía que deslizar.

Por obvias razones, Lizli Patiño tuvo que abandonar la sexta edición de Exatlón México y ser operada en el territorio azteca. El tiempo pasó, y Antonio Rosique la volvió a llamar para que formara parte de la séptima campaña del reality show, pero la desgracia la volvería a alcanzar el 9 de enero de 2024 cuando durante un juego en el Exaball, Ana Lago y ella pelearán por una bola, pero desafortunadamente, Ave Fénix se resbaló y cayó en el brazo derecho de la waterpolista.

¿Quién es Lizli Patiño?

Lizli Patiño nació el 16 de agosto de 1998 en Monterrey, tiene una carrera en Administración de Empresas otorgada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además formó parte de la Selección Mexicana de Waterpolo en la posición de portera.

Entró a los 24 años en la sexta temporada de Exatlón México, pero antes de ingresar a las playas del reality show, pudo tener presencia en los Juegos Panamericanos, de Colombia y del Caribe de Barranquilla, en el país cafetalero se hizo una medalla de bronce. También ganó una presea de oro a lado de sus compañeros en los Campeonatos CCCAN de Barbados 2022 y en los Panamericanos de Lima 2019.

