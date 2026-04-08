Evelyn se sincera tras la salida de Koke y busca apoyo en Alexis dentro de Exatlón México

La reciente salida de Koke dejó un fuerte impacto en el Equipo Azul y en general dentro de toda la novena temporada de Exatlón México y en especial en Evelyn, quien reconoció que la ausencia del pilar Azul cambió por completo el rumbo de la gran final.

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Evelyn confesó que estaba acostumbrada a competir junto a Koke hasta el final, por lo que ahora enfrenta un nuevo reto personal al tener que avanzar sin uno de los referentes más importantes del equipo.

Evelyn reconoce el liderazgo estratégico de Alexis

Ante esta situación, Evelyn decide acercarse a Alexis para expresar sus sentimientos y pedir el apoyo del atleta dentro de la competencia. La campeona considera que su compañero posee la capacidad necesaria para impulsar al equipo y mantenerlo competitivo ante la recta final.

Alexis también reconoció que la salida de Koke generó gran sorpresa en todos, ya que nadie lo esperaba y más aún en un momento en donde la presión aumenta y cada decisión marca la diferencia.

El Equipo Azul busca recuperar el equilibrio

La salida de los pilares en las últimas semanas ha orillado a los Azules a replantear su estrategia y sobre todo a buscar fortalecer la comunicación y el trabajo en conjunto. Ante esto, Evelyn destacó que en este momento hace falta la presencia de un líder fuerte que refuerce la unión del equipo.