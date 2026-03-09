Exatlón México: ¿Fue Mati Álvarez? Evelyn Guijarro revela que a inicios de la novena temporada le rompieron el corazón

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México inicia este lunes 9 de marzo de 2026, sin embargo, durante el capítulo del pasado viernes 6 del mismo mes, Evelyn Guijarro reveló una declaración, la cual dejó boquiabiertos a todos los fanáticos del reality deportivo, y es que Sniper comentó que, la presente campaña ha sido una de las más complicadas, y añadió que, a inicios de esta edición, alguien le rompió el corazón.

Te puede interesar: Exatlón México | Programa Completo en vivo | Descubre quién es la eliminada de hoy domingo 8 de marzo de 2026, Roja o Azul

¿Quién le rompió el corazón a Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro declaró que, la novena temporada de Exatlón México ha sido una de las más complicadas, y lo que llamó la atención es que, Sniper dijo que alguien le había roto el corazón, sin embargo, nunca dio a conocer un nombre, sin embargo, algunos fanáticos piensan que muy posiblemente se trate de Mati Álvarez.

Cabe señalar que, estas dos participantes, leyendas y campeonas de Exatlón México tuvieron una relación bastante cercana, pero de acuerdo con las declaraciones que dio la misma Sniper en la semana 12 de la novena campaña, ahora cada una está por su lado.

¿Quién fue la eliminada del domingo 8 de marzo?

Natali Brito fue la eliminada de la semana 23 de la novena temporada del reality deportivo, Nat tuvo que ir al Duelo de Eliminación a lado de Valery Carranza y Doris del Moral; quienes fueron los 3 rendimientos más bajos y por eso asistieron a la pugna máxima. La leyenda Azul corrió sin ninguna medalla a diferencia de Touchdown Val y Bulldozer, sin embargo, fue la patinadora quién terminó por utilizar su presea para salvarse.

¿Dónde ver en vivo hoy lunes 9 de marzo de 2026 Exatlón México’

Recuerda que, para ver hoy lunes en vivo el inicio de la semana 24 de la novena temporada, debes sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien darle clic aquí donde verás todas las fotos, videos y programas completos del reality deportivo más visto de todo el territorio azteca.

