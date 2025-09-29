Exatlón México | Los atletas están listos para escribir la historia en la temporada más desafiante

La novena temporada de Exatlón México ya está aquí y promete superar todos los límites con 24 atletas de alto rendimiento que llegan dispuestos a dejarlo todo en cada circuito. Conformados en El Equipo Rojo y El Equipo Azul, los competidores traen consigo no solo fuerza física, sino también sueños, metas y la pasión que los impulsa a demostrar que nada es imposible. Esta nueva etapa del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana busca inspirar a millones de personas con historias de superación, disciplina y entrega absoluta, marcando un inicio explosivo que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.