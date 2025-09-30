FOTOS: Así lucía Ángela Aguilar antes de casarse con Nodal y generar polémica por sus declaraciones

No hay un día en el que no se hable de Ángela Aguilar, es una realidad. La integrante de la Dinastía Aguilar ha protagonizado una serie de polémicas desde que confirmó su matrimonio con Christian Nodal, por lo que luce interesante conocer cómo se veía antes de este paso en su vida.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Ángela Aguilar y Christian Nodal fraguaron una de las relaciones públicas más importantes, llamativas y, a su vez, polémicas que existen en México gracias a la cantidad de problemas que han tenido desde que se casaron. Ahora bien, ¿recuerdas cómo lucía “Angelita” antes de unirse en matrimonio con Nodal?

¿Cómo lucía Ángela Aguilar antes de casarse con Christian Nodal?

Fue a mediados del año pasado cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron, en un encuentro que trajo mucha polémica, sobre todo, por la forma en cómo Nodal dejó a Cazzu, madre de su hija Inti. A partir de aquí, los cambios físicos de Ángela han sido más que evidentes.

Y es que, si bien no han sido muchos, los más destacados guardan relación con las modificaciones que ha tenido en su cabellera, pues en más de una ocasión ha dejado atrás su característico peinado para lucir elevadas extensiones que hacen que su melena llegue al borde de la cintura.

Ángela Aguilar ha dejado atrás el rostro de “niña” y ahora cuenta con facciones mucho más definidas. Finalmente, otro cambio que se puede apreciar de un tiempo a la fecha guarda relación con sus outfits, pues ahora se muestra con ropa más entallada a su figura que demuestra la estética que tiene producto del ejercicio y una buena alimentación.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se van a separar?

Más allá de las constantes polémicas que tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han tenido desde que se unieron en matrimonio, así como de las supuestas infidelidades del “El Forajido”, es una realidad que, hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado sobre un posible divorcio, por lo que tal parece que su amor está más fuerte que nunca.

