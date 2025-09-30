Estas son las recientes polémicas de Christian Nodal por las que ya se ganó mas haters

El Forajido se habría metido en nuevos problemas mediáticos, pues se le están atribuyendo unas declaraciones muy polémicas y siguen saliendo fans que lo acusan de coqueto. Por ello, se está indicando en redes sociales que Christian Nodal podría tener nuevos haters, agregando muchas más personas en su contra entre tanta polémica generada por diversas cuestiones alrededor de la vida del intérprete.

¿Qué dijo Christian Nodal para enfadar a los fanáticos del K-Pop?

Es sabido que las personas con las que menos debe meterse alguien es con los fandoms de alguna banda de K-Pop, pues son de los fanáticos más determinados en defender el nombre de sus artistas. Por ello, Nodal estaría involucrado en un severo problema, aunque hay un detalle que lo salvaría.

Supuestamente, Christian declaró que “Es triste ver cómo millones idolatran muñecos maquillados que ni siquiera componen su propia música”. Sin embargo, no hay un video o entrevista concedida donde se vea al Forajido declarando así en contra de las bandas coreanas. Por lo que esto sería solo un intento de poner a más gente en su contra.

¿Christian Nodal es fanático del K-Pop?

Mientras que estas palabras (crítica contra el género y las bandas coreanas más famosas) nunca se comprobaron emitidas por la boca de Nodal, sí hay registro del nacido en Sonora hablando bien de este género musical. En alguna oportunidad dijo que le encantaría colaborar con artistas como MOMOLAND o Black Pink. Incluso, en otra oportunidad declaró que no escucha tanto regional mexicano y que uno de los géneros que más estaba escuchando es el K-Pop.

¿Christian Nodal sigue coqueteando con fans?

Hace una semana se viralizó otro video donde una fanática atribuye coqueteos por parte de Christian Nodal hacia ella. La asistente al recital indica que no dejaba de mirarla en su presentación, por lo que muchos se subieron al barco del hate. Y es que no es la primera vez que se acusa de coqueto a un Forajido que está de polémica en polémica.