VIDEO: Mujer se enteró que estaba saliendo con su hijo; esta es la inverosímil historia

Las historias en internet nunca paran, cada vez son más rebuscadas y la realidad es que el nivel de sorpresa es nulo entre los usuarios de redes sociales. Por ello, esta narrativa de una mujer de Brasil está incomodando a todos los que llegan a ella. Y es que la ciudadana sudamericana se dio cuenta que estuvo saliendo con su hijo durante seis meses, hasta que su familia la descubrió. He aquí el video contando lo ocurrido.

¿Qué dice la mujer en el video de confesión?

En el video se percibe a una mujer que está impactada con la experiencia que recién había tenido. Ella cuenta que a sus 34 años, salió con su hijo biológico. En dicha historia, narra que se embarazó a los 12 años pero solamente tuvo al niño y se lo dio a la familia de su pareja (que en ese momento tenía 16). Por ello, nunca lo conoció y así habría salido con él durante medio año.

Es decir, 22 años después de no verlo nunca, no se percató que había salido con él hasta que en un momento determinado conocerían a sus papás (es decir, ex suegros de la mujer). Y ella se percató de que su hijo había sido su pareja, pues la abuela del joven de 22 años, reconoció de inmediato a la madre de su nieto.

Descubrí que estaba saliendo con mi hijo.

Descubrí que estaba saliendo con mi hijo.

¿La historia narrada en este video es real?

Tal como se planteó al inicio del artículo, las personas viven y cuentan experiencias que permiten seguir creyendo en cosas tan inverosímiles. Sin embargo algunos cuestionan la historia de esta mujer, porque no se cree que nunca más quiso ver a su hijo o que el destino los haya juntado tiempo después.

Pese a eso, el video ha tenido repercusión en las redes sociales, que han comentado y compartido repetidamente esta publicación. Por eso algunos esperan más contexto de la historia, esto para entender si le dan el crédito de veracidad o no.