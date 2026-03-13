Exatlón México: Este equipo gana hoy la primera Batalla por la Supervivencia

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México inicia su final hoy viernes 13 de marzo de 2026 y como el proceso que siempre se da, este día se jugará la primera Batalla por la Supervivencia; si quieres saber quién gana esta competencia, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; o bien da clic aquí para disfrutar de todo el contenido exclusivo del reality deportivo.

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¿Doris del Moral es bruja?

Los Rojos ganaron la recompensa que era tener una pijamada con el juego oficial de Exatlón México, dentro de esta actividad, la producción les dio botanas, pijamas y un karaoke a los escarlatas; quienes salieron y se veían muy entusiasmados, sin embargo, la mala fortuna les llegó ya que comenzó a llover y esto al parecer fue la culpa de Doris del Moral, por lo menos así lo señaló Humberto Noriega.

Prime Time dijo que, al igual que en la temporada ocho cuando los Rojos ganaron este premio (karaoke), Doris del Moral dijo que estaría genial que les lloviera y así pasó, al grado que un proyector y la computadora se mojaron. Ahora, en la novena edición, Bulldozer volvió a burlarse de los rivales, mientras que, Koke Guerrero también se mofaba de sus enemigos bailando y haciendo la danza de la lluvia.

Horario para ver en vivo el Duelo de Eliminación del domingo 15 de marzo de 2026

No olvides que, el domingo 15 de marzo de 2026 se llevará a cabo el Duelo de Eliminación, y si quieres ver este programa, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país. En la semana 24 los que están en riesgo son los hombres del lado Azul y las mujeres del grupo Rojo.

Mario Mono Osuna recuerda un emotivo momento

Antes de llevarse a cabo la primera competencia del jueves 12 de marzo, vimos que Mario Mono Osuna se mostró algo nostálgico, y es que el vigente campeón reveló que extrañaba a sus hijos y esposa; además se cuestionó si estaba siendo un buen padre, ya que dejarlos tanto tiempo lo hacía sentir como un papá ausente, sin embargo, fue Humberto quien le dijo que todo lo hacían por algo.

Tras estas palabras, Benyamin Saracho reveló que, uno de los momentos que más recuerda de la octava campaña fue cuando su hija va corriendo hacia los brazos de su papá tras remontarle a Koke Guerrero, y posteriormente, el exfutbolista revela que le gustaría tener una sorpresa de esas, pero ahora en la novena temporada.

