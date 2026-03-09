Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, descubre quién gana hoy en vivo gana la Villa 360

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy lunes 9 de marzo de 2026, y quienes deberán afrontar este reto sin un elemento muy importante son los Azules. Los celestes perdieron a Natali Brito el pasado fin de semana pero, como el show debe continuar, aquí te diremos quién gana la Villa 360, donde los Rojos deberán retener el inmueble con lujos; para saber qué grupo se hace con este premio, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien, dar clic aquí.

Los Azules no quisieron ocupar el Salvoconducto

El pasado domingo 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo el Duelo de Eliminación donde los Azules tuvieron que ver cómo 3 de sus elementos fuertes fueron a la pugna máxima a pelear por su estadía. Las atletas que corrieron por su permanencia fueron Natali Brito, Valery Carranza y Doris del Moral.

Tanto Val como Bulldozer tenían por lo menos una medalla, sin embargo, Nat fue sin ninguna presea. Antes de iniciar esta prueba, Antonio Rosique les preguntó a los Azules si querían ocupar el Salvoconducto, una recompensa que retira del Duelo de Eliminación a cualquier atleta, sin embargo, la respuesta de los celestes fue negativa.

La mujer que terminó con el sueño de Natali Brito fue Doris del Moral, sin embargo, Bulldozer tuvo que ocupar su medalla ya que quedó en igualdad ante la leyenda Azul; pero, la patinadora terminó por eliminar a su compañera quien ya había perdido hace un par de semanas pasadas su permanencia ante los Rojos, pero regresó para ocupar el lugar que había dejado disponible Dana Castro, quien se fue por lesión.

Avance del capítulo de hoy lunes 9 de marzo de 2026

De acuerdo con el avance que se vio al terminar el Duelo de Eliminación del pasado 8 de marzo, para hoy lunes 9 del mismo mes se podrá ver cómo es que Humberto Noriega se burlará de Doris del Moral, y es que cuando los Azules regresen a la Barraca, Prime Time los estará esperando y preguntará si se quemó una medalla, a lo que Koke, Bulldozer y Evelyn le dirán que no.

Sin embargo, durante la ceremonia previa al Juego por la Ventaja o por la Villa 360, Antonio Rosique dará su discurso y es aquí donde le preguntará a Doris del Moral qué se sentía haber perdido una medalla, por lo que Humberto se dará cuenta que, su rival ahora está desprotegida y con ello ya la coloca como una de las más vulnerables en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México.